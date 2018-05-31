Мужчина из Англии провалился в прошлое и вернулся

О путешественниках во времени известно не так много, но в мире периодически случаются таинственные случаи, когда люди проваливаются в прошлое или приходят из будущего, с целью предупредить о будущих опасностях для человечества. Свидетельств путешествий во времени и возвращения в наше время не так много. Если с кем-то и случаются подобные случаи, то они предпочитают не рассказывать о своём опыте, чтобы их не сочли за сумасшедших. Но случай, который произошёл с мужчиной по имени Питер Уильямс из Англии стал известен общественности. Мужчина не стал скрывать о том, что с ним произошло, хоть и существует вероятность того, что многие люди теперь будут смотреть на него косо. Со слов Питера, он пострадал от молнии во время сильной грозы и ему пришлось ловить попутную машину, чтобы ему оказали в больнице необходимую помощь. После медицинской помощи, мужчина отправился домой и через несколько дней Питер решил вернуться в больницу, чтобы отблагодарить персонал. Но вернувшись к больнице, мужчина заметил, что фасад здания выглядел немного иначе, да и персонал больницы был совершенно другой. Мужчина совершенно уверен в том, что на короткий момент попал в прошлое и каким-то образом вернулся. Стоит отметить, что таких рассказов довольно много, но научного доказательства путешествий во времени пока нет.