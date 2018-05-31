Ещё
Мужчина из Англии провалился в прошлое и вернулся
Далее:
Читайте также:
Ещё

Мужчина из Англии провалился в прошлое и вернулся 

13 Новостей.ru 28 минут назад
Фото: 13 Новостей.ru
О путешественниках во времени известно не так много, но в мире периодически случаются таинственные случаи, когда люди проваливаются в прошлое или приходят из будущего, с целью предупредить о будущих опасностях для человечества. Свидетельств путешествий во времени и возвращения в наше время не так много. Если с кем-то и случаются подобные случаи, то они предпочитают не рассказывать о своём опыте, чтобы их не сочли за сумасшедших. Но случай, который произошёл с мужчиной по имени Питер Уильямс из Англии стал известен общественности. Мужчина не стал скрывать о том, что с ним произошло, хоть и существует вероятность того, что многие люди теперь будут смотреть на него косо. Со слов Питера, он пострадал от молнии во время сильной грозы и ему пришлось ловить попутную машину, чтобы ему оказали в больнице необходимую помощь. После медицинской помощи, мужчина отправился домой и через несколько дней Питер решил вернуться в больницу, чтобы отблагодарить персонал. Но вернувшись к больнице, мужчина заметил, что фасад здания выглядел немного иначе, да и персонал больницы был совершенно другой. Мужчина совершенно уверен в том, что на короткий момент попал в прошлое и каким-то образом вернулся. Стоит отметить, что таких рассказов довольно много, но научного доказательства путешествий во времени пока нет.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
История трусов: министру не простили блондинку в боди48
Пьяны и беззаботны: чиновница не довезла министра137
Молодые мошенницы вернулись на дороги96
Электронный ПТС осложнит покупку новых машин16
Когда это кончится: почему бензин резко подорожал58
Видео
Колонна «Кортежей» из Кремля попала на видео
Автоновости
03:00
В «мост глупости» попала юбилейная «ГАЗель»
Бортжурнал
02:20
«Это хулиганы»: как Челентано на Hummer давил Land Rover
Бортжурнал
00:26
Беспилотник Tesla протаранил полицейских
ДТП
03:41
История трусов: министру не простили блондинку в боди
Статьи
02:22
Ford показал новый центр для симуляции погодных условий
Автоновости
01:56
Кто виноват в росте цен на бензин
Бортжурнал Статьи
00:58
Составлен рейтинг самых беспроблемных автомобилей
Бортжурнал Тест-драйвы
01:56
«Никаких снижений: бензин будет стоить как в Европе»
Бортжурнал
00:07
Евгений Осин снова попал в ДТП
ДТП
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение