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МФЦ обзавелись 11 новыми автомобилями Lada Largus для улучшения обслуживания пензенцев
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МФЦ обзавелись 11 новыми автомобилями Lada Largus для улучшения обслуживания пензенцев 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В Пензе 31 мая руководители многофункциональных центров региона в торжественной обстановке получили ключи от 11 новых автомобилей Lada Largus.
Из рук губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева ключи получили и руководители двух МФЦ города Пензы.
В своем обращении глава региона отметил, что данное мероприятие направлено на выполнение требования президента России Владимира Путина, который в этом году в своем послании сказал о необходимости повышения уровня жизни граждан. Иван Белозерцев выразил уверенность, что новые автомобили помогут сделать работу многофункциональных центров более эффективной.
Как сообщает пресс-служба мэрии, автомобили предназначены для выездного обслуживания ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов, пенсионеров и других граждан из отдаленных районов. В этом году из регионального бюджета на оснащение многофункциональных центров было выделено 18 млн рублей. Их направили на покупку 27 систем управления электронной очередью и передали в муниципалитеты. В ближайшее время для центров закупят программно-технические комплексы для выдачи новых заграничных паспортов.
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