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Ледоходу дали «зелёный свет». На реке Пур сняли наплавной мост
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Ледоходу дали «зелёный свет». На реке Пур сняли наплавной мост 

ИА Север-Пресс 2 часа назад
Фото: ИА Север-Пресс
Специалисты компании «Ямбургтранссервис» закончили демонтаж наплавного моста на переправе через реку Пур между посёлком Уренгой и микрорайоном Коротчаево. Разборка наплавного моста необходима для пропуска ледохода.
«Демонтаж моста закончен, все понтоны, которые были на реке, мы разобрали и складировали на берегу. Ждём ледоход, после чего начнём сборку звеньев. Планируем открыть движение для автомобилей в кратчайшие сроки после прохождения льда», — рассказали специалисты компании.
Сейчас переправиться через реку можно на «воздушной подушке». Людей перевозят круглосуточно каждые 30 минут. Билеты продают на «подушке» за 30 минут до отправления, при наличии свободных мест. Получить информацию о работе судов можно по телефону компании «Пурречфлот»: 8 (904) 457 33 74, — сообщает пресс-служба главы региона.
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