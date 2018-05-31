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Улицу Волжскую в Саратове перерыли плиточники
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Улицу Волжскую в Саратове перерыли плиточники 

Новости Саратова 1 час назад
Фото: Новости Саратова
На новой пешеходной зоне областного центра ведутся внеплановые ремонтные работы. Дорожные рабочие меняют тротуарную плитку, которая находится на гарантии, но была повреждена и пришла в негодность.
Работы ведутся масштабные сразу по всей площади. По этой причине в некоторых местах затруднен проход для пешеходов. Испорченная плитка штабелями складывается на пешеходной части.
Отметим, что в начале весны часть плитки была заменена. Однако восстанавливать брусчатку пришлось в этом году повторно. Саратовцы сообщили, что уже вновь замененная плитка была повреждена грузовым транспортом: рабочие меняли саженцы, и дорожное покрытие не выдержало веса больших спецмашин.
Фото: Новости Саратова
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