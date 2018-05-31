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В Карелии рассказали о ходе работ по ремонту моста через реку Шуя
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В Карелии рассказали о ходе работ по ремонту моста через реку Шуя 

Rambler News Service 19 минут назад
Фото: Карельские вести
Мостовики подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Кола» на 3-м км подъезда к аэропорту «Петрозаводск» полностью соорудили три бетонные мостовые опоры из четырех в ходе работ по ремонту моста через реку Шуя, сообщает Karelinform.ru.
На стапелях началась сборка и поэтапная продольная надвижка на опоры моста металлического пролетного строения. В настоящее время строители уже приступили к устройству последней четвертой опоры. К моменту ее готовности многотонная металлическая конструкция встанет в проектное положение. Сооружение основного каркаса моста будет завершено.
Капитальный ремонт моста через реку Шуя идет в соответствии с производственным графиком. В августе начнутся работы по устройству железобетонной плиты мостового полотна, а затем — асфальтобетонного покрытия.
Последний ремонт сооружения, построенного в 1962 году, проводился более 20 лет назад. После ремонта мост станет почти в два раза шире (с 8,5 м до 15,9 м) и на два метра длиннее. Полностью завершить работы планируется в конце октября 2018 года.
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