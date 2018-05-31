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ЕВРАЗ КГОК запустил «Топливный интегратор»
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ЕВРАЗ КГОК запустил «Топливный интегратор» 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
ЕВРАЗ КГОК перешел на новую систему заправки транспорта. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе предприятия, схема «Топливный интегратор», предложенная компанией «Газпромнефть-Региональные продажи», позволяет не только заправлять технику без отрыва от производства, но также сократить расходы на топливо и полностью контролировать затраты.
Чтобы обеспечить ЕВРАЗ КГОК нефтепродуктами, "Газпромнефть" дополнительно приобрела три автоматических топливно-заправочных модуля общей вместимостью 100 тонн и 5 топливозаправщиков — передвижных топливо-заправочных комплексов для заправки техники, которая находится на производственных площадках.
Отпуск и учет нефтепродуктов происходит по бесконтактной карте, что ускоряет процесс и исключает человеческий фактор — оператор на контейнерной АЗС отсутствует. Информация о заправке автоматически обрабатывается и поступает в систему.
"Сейчас по электронным картам заправляется железнодорожный транспорт, БелАЗы и другая техника ЕВРАЗ КГОКа. В каждой карте запрограммирована информация о транспортном средстве, виде топлива и лимите на него. Ежедневно специалисты комбината получают информацию по расходу нефтепродуктов и анализируют ее. Это позволяет оперативно производить учет потребляемого топлива", — рассказал главный инженер ЕВРАЗ КГОКа Анатолий Ляпунов.
"За год работы мы рассмотрели достаточно вариантов обеспечения промышленных предприятий топливом, определили наш целевой сегмент, выработали схему работы. В качестве пилотной площадки выбрали ЕВРАЗ КГОК, опираясь на наши сложившиеся партнерские отношения", — отметил начальник управления развития продаж «Газпромнефть — Региональные продажи» Юрий Маштаков.
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