С 1 июня в связи с ЧМ-2018 вводится ряд ограничений на дорогах Казани

Ряд ограничений вводится в Казани с 1 июня в связи с подготовкой к проведению чемпионата мира по футболу.

Так, с 1 июня по 7 июля водителям запрещается парковаться на следующих участках:

обе стороны ул. С. Хакима, на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. Чистопольская;обе стороны местного проезда, прилегающего к ул. Чистопольская, на участке от ул. Адоратского до пр. Ямашева;обе стороны ул. Нигматуллина;обе стороны ул. Чистопольская, на участке от ул. Ф. Амирхана до ул. С. Хакима;обе стороны ул. Гаврилова, на участке от ул. Маршала Чуйкова до пр. Ямашева;обе стороны ул. Журналистов, на участке от ул. Академика Арбузова до ул. Халитова;обе стороны ул. Ф. Амирхана, на участке от моста «Миллениум» до ул. Чистопольская;проезды в районе железнодорожного вокзала «Казань-1» и транспортно-пересадочного узла «Казань-2»;

С 1 июня по 10 июля вводится ограничение скоростного режима до 40 км/ч в местах расположения мобильных постов ДПС на въездах в Казань.

С 1 июня по 10 июля будет ограничено движение грузовиков с массой выше 5 тонн, а также автомобилей, перевозящих опасные и крупногабаритные грузы по территории, ограниченной пр. Ямашева, ул. Академика Арбузова, пр. Победы, ул. Оренбургский Проезд, ул. Фермское Шоссе, на участке от ул. Оренбургский Проезд до ул. Тульская, ул. Тульская, ул. Техническая, на участке от ул. Тульская до ул. Г. Тукая, ул. С. Садыковой, ул. Ш. Камала, ул. Нариманова, ул. Несмелова, ул. Краснококшайская, ул. Большая Крыловка и ул. Ленская.