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Собрание по вопросу брошенных машин прошло в префектуре
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Собрание по вопросу брошенных машин прошло в префектуре 

Управа Пресненского района города Москвы 40 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
В префектуре Центрального административного округа на экстренном собрании 28 мая обсудили проблему брошенных автомобилей.
На заседании сообщили, что проверка и выявление оставленных транспортных средств проходит на территории ЦАО регулярно.
Заместитель префекта Сергей Травкин заявил, что в округе постоянно находят и утилизируют брошенные автомобили.
На специальную стоянку в данный момент помещены 263 транспортных средства, оставленные собственниками.
Префект ЦАО Владимир Говердовский дал поручение продолжать постоянную проверку территорий округа.
Отметим, что в управе своего района или на портале «Наш город» можно рассказать об обнаруженном брошенном транспортном средстве.
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