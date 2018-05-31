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Участок трассы «Кола» расширят к 2022 году
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Участок трассы «Кола» расширят к 2022 году 

АСН-Инфо 16 минут назад
Фото: АСН-Инфо
ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог „Северо-Запад“ объявило конкурс на реконструкцию участка трассы Р-21 „Кола“ протяженностью 16,5 км.
Об этом сообщается в материалах на сайте госзакупок.
Начальная стоимость контракта составляет 12,041 млрд рублей. Заявки на конкурс принимаются до 18 июня, аукцион намечен на 25 июня.
Реконструкция охватит участок с 51-го по 68-й км трассы. Проектная документация предусматривает расширение проезжей части дороги с двух до четырех полос. На всем протяжении участка планируется устройство наружного освещения. В местах остановок общественного транспорта предусмотрено строительство подземных переходов.
Все работы должны быть выполнены к декабрю 2021 года.
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