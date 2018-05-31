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Гадалка развела пенсионерку на деньги на парковке воронежского «Града»
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Гадалка развела пенсионерку на деньги на парковке воронежского «Града» 

АиФ 7 минут назад
Фото: АиФ
61-летняя воронежская пенсионерка лишилась почти 196 тысяч рублей, передав деньги незнакомой «целительнице», сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры 30 мая.
Инцидент произошел в мае на парковке Сити-парка «Град». Пенсионерка направлялась к своей машине, когда к ней подошли две женщины с ребенком неопрятного вида. Одна из них, представившись целительницей, начала уверять пенсионерку, что видит на ней сглаз. Мошенница пообещала помочь доверчивой женщине.
На следующий день пенсионерка сняли все деньги со своих счетов. Сумма оказалась внушительной — 196 тысяч рублей. С этими деньгами она отправилась к «Олимпику» на встречу с аферисткой. Та стала проводить «обряды» с машиной пенсионерки и незаметно заменила пакет с деньгами на пакет с отрывным календарем.
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