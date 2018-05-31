Видео: Выносливость и надежность колеса из скотча поражают

Целых 80 баксов придется выложить в США за простенькую шину. Проблема, не так ли? Ну, на самом деле нет, но эти ребята из проекта Life OD продемонстрировали, как можно сэкономить на резине.

Рецепт прост: покупаешь 20 роликов крепкого скотча, а затем наматываешь его до потери сознания на диск вместо шины. Кстати, это оказалось нетривиальной задачей — ребята испробовали несколько способов для того, чтобы оптимизировать скучный труд, но лишь в конце нашли оптимальный вариант.

В результате у вас получится вполне себе работоспособное колесо, на котором можно не только ездить, но и дрифтить. В итоге скотч и вовсе спрессовался настолько, что стал похож дерево. В общем-то, если постоянно возить с собой коробку таких роликов, можно отказаться от запаски. Правда, это будет совершенно неудобно.