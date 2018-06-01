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Группа ГАЗ с первого июня начнет предустановку в новые фургоны устройств телематики GAZ Connect
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Группа ГАЗ с первого июня начнет предустановку в новые фургоны устройств телематики GAZ Connect 

Car.ru 34 минуты назад
Фото: Car.ru
Исходя из данных от пресс-службы автоконцерна ГАЗ, с 01.06.2018 года «ГАЗель Next» (фургон) будут с завода оснащаться телематическим оборудованием GAZ Connect.
Заводская комплектация указанным выше оборудованием включается с этого момента в стандартный набор опций. Оборудование телематики никак не отразится на конечной стоимости автомобиля.
Посредством GAZ Connect возможен удаленный контроль за местоположением ТС, показателями давления масла и уровнем напряжения бортовой сети, а также другими важными параметрами.
Как уже было сказано, первой в модельном ряду GAZ Connect предустановят на «ГАЗель Next». Далее в течении года: телематическое оборудование предустановят на «ГАЗель Next» с другими типами кузова.
На следующем этапе GAZ Connect оснастят грузовики и спецмашины на базе «ГАЗон Next».
Группа ГАЗ является первой автокомпанией, которая бесплатно устанавливает оборудование обсуждаемого типа.
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