Группа ГАЗ с первого июня начнет предустановку в новые фургоны устройств телематики GAZ Connect

Исходя из данных от пресс-службы автоконцерна ГАЗ, с 01.06.2018 года «ГАЗель Next» (фургон) будут с завода оснащаться телематическим оборудованием GAZ Connect.

Заводская комплектация указанным выше оборудованием включается с этого момента в стандартный набор опций. Оборудование телематики никак не отразится на конечной стоимости автомобиля.

Посредством GAZ Connect возможен удаленный контроль за местоположением ТС, показателями давления масла и уровнем напряжения бортовой сети, а также другими важными параметрами.

Как уже было сказано, первой в модельном ряду GAZ Connect предустановят на «ГАЗель Next». Далее в течении года: телематическое оборудование предустановят на «ГАЗель Next» с другими типами кузова.

На следующем этапе GAZ Connect оснастят грузовики и спецмашины на базе «ГАЗон Next».