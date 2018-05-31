В Хошимине появятся 17 новых маршрутов с автобусами повышенной комфортности

С 1 июля в Хошимине заработают еще 17 маршрутов с автобусами повышенной комфортности, что увеличит общее количество таких маршрутов до 20 Городской Департамент транспорта в начале этой недели организовал семинар по рассмотрению работы трех существующих автобусных маршрутов повышенной комфортности, в том числе маршрута № 3 между Bến Thành и Thạnh Lộc, № 18 между рынками Bến Thành и Hiệp Thành и № 33 между автовокзалом An Sương и Национальным университетом Вьетнама.

По словам Trần Chí Trung, директора Центра эксплуатации и управления общественным транспортом при Департаменте транспорта, город получил положительные отзывы от пассажиров после пяти месяцев испытаний автобусов повышенной комфортности.

Чтобы удовлетворить спрос пассажиров, ежемесячно на каждый маршрут добавляли больше автобусов, а водители и кондукторы были дружелюбнее и совершали меньше нарушений, чем в прошлом.

Однако, поскольку станции экологически чистого сжатого природного газа расположены слишком далеко от центра города, автобусы, курсирующие по маршрутам № 3 и 33, вынуждены тратить много времени на заправку.

Другой проблемой были карманные кражи, сказал Trung.

Учитывая положительные результаты, город решил расширить проект и с 1 июля добавить еще 17 маршрутов с автобусами повышенной комфортности.

По словам Trung, на новых автобусных маршрутах будет лучшее обслуживание и более современные удобства.

Планируется строительство новых автовокзалов с подробной информацией об автобусных маршрутах.

Выступая на недавнем семинаре, проведенном изданием Tuổi Trẻ, директор Департамента городского транспорта Bùi Xuân Cường сказал, что Департамент был рад получить отзывы от местных жителей о развитии общественного транспорта и управлении частными транспортными средствами.

Обсуждались и другие важные вопросы, в том числе вопросы повышения качества автобусов и транспортной инфраструктуры.

Город также нуждается в пересмотре городского планирования в центре, так как здесь очень много школ, больниц и торговых центров.

Департамент транспорта продолжит работу над решениями, сказал Cường.

Город планирует в общей сложности 200 автобусных маршрутов вместо 145. Количество автобусов увеличится до 5 000, многие из них будут работать на экологически чистых источниках энергии, сказал Cường.

До 2020 года сектор дорожного движения нуждается в 1,2 трлн VND на модернизацию инфраструктуры и 8.2 трлн VND на автобусы.