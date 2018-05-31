Сотрудники «Автомобильных дорог» заменят асфальт на улице Александра Невского

Сотрудники Государственного бюджетного учреждения «Автомобильные дороги» заменят асфальтобетонное покрытие на улице Александра Невского. Об этом стало известно 30 мая.

— Сотрудники учреждения уже выполнили замену бортового камня и теперь приступают к ремонту асфальтового полотна. Они запланировали обновить более 1 750 квадратных метров дорожного покрытия, — поделился подробностями главный специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства управы Тверского района Замин Гюлалиев.

Отметим, что ремонтные работы не повлияют на движение транспорта.