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Красноярские активисты увидели нарушения в ремонте дорог на ул. Киренского
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Красноярские активисты увидели нарушения в ремонте дорог на ул. Киренского 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярские активисты проверили ход ремонта на улице Киренского, и нашли ряд нарушений.
На тротуарах нет ограждений, кроме этого, посредине свежеуложенной пешеходной дороги установлены опоры освещения. С дорог не убирается строительный мусор. Всё это делает перемещение жителей Красноярска небезопасным и не комфортным.
«Такие нарушения при дорожном ремонте недопустимы. На данном участке находится ряд социальных объектов, в том числе детский сад, колледж, институт. Все замечания мы направим заказчику — МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска с просьбой оперативного устранения нарушений и обеспечения безопасных условий движения пешеходов», — отметил координатор ОНФ в Красноярском крае Вадим Серватинский.
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