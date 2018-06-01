Красноярские активисты увидели нарушения в ремонте дорог на ул. Киренского

Красноярские активисты проверили ход ремонта на улице Киренского, и нашли ряд нарушений.

На тротуарах нет ограждений, кроме этого, посредине свежеуложенной пешеходной дороги установлены опоры освещения. С дорог не убирается строительный мусор. Всё это делает перемещение жителей Красноярска небезопасным и не комфортным.

«Такие нарушения при дорожном ремонте недопустимы. На данном участке находится ряд социальных объектов, в том числе детский сад, колледж, институт. Все замечания мы направим заказчику — МКУ «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» Красноярска с просьбой оперативного устранения нарушений и обеспечения безопасных условий движения пешеходов», — отметил координатор ОНФ в Красноярском крае Вадим Серватинский.