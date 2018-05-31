В Ноябрьске изменились маршруты пассажирских автобусов

По новым схемам общественный транспорт будет передвигаться уже с пятницы, 1 июня. Новшества коснутся почти всех маршрутов. Автобусов на многих линиях станет больше, а самих маршрутов, напротив, меньше.

Так, «Пассажирские перевозки» будут обслуживать не 18, а 13 направлений. Перестанут курсировать автобусы №№ 13, 13а и 1а, поскольку они дублируют движение других маршрутов. На промзону по-прежнему будет заезжать «единица». Ее маршрут — от площади Опаленной юности через Детский парк, а в обратную сторону — по ул. Советской. Автобусы «2» и «2а» теперь поедут по одному маршруту, но будут двигаться в зеркальном направлении.

«Не будут заезжать на «10 школу» ни «2», ни «2а», но будут заезжать на «Оболонь». У маршрута № 3 конечная будет на «10 школе», в СМП он не будет ездить, но теперь туда будет заезжать маршрут № 8», — рассказала «Ноябрьск 24» специалист службы эксплуатации «Пассажирских перевозок» Ольга Макеева

Маршрут № 4 теперь не будет заезжать в Оболонь, а поедет к 10-й школе. Конечной остановкой автобуса № 5 станет Центр духовно-нравственного воспитания, а отправной точкой 11-го маршрута — площадь Опаленной Юности. По-другому по городу поедет и «десятка». А от ул. Холмогорской до городской больницы будет ездить маршрут № 17.