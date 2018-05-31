Данные тех, кто паркуется на газоне, передадут властям

Информацию из базы данных ведомства ГИБДД уже в скором времени могут начать передавать местным органам власти.

В настоящее время автомобилистов, которые нарушили ПДД и припарковали своё транспортное средство в неположенном месте, например, на детской площадке или газоне, могут оштрафовать как представители специальных служб, так и представители местного самоуправления. И для того, чтобы последние могли получить доступ к базе данных, нужно отправлять запросы, соответственно, весь процесс наказания затягивается.

Для того, чтобы решить эту ситуацию, необходимо объединить базы данных обеих структур. Однако, некоторые эксперты считают, что это может привести к тому, что субъекты будут пытаться наполнить казну за счёт ошибочных штрафов. И, как показывает практика, автомобилисты не будут в большинстве своём оспаривать такие наказания в целях экономии сил и времени. В этом случае целесообразнее будет принять решение о том, что муниципальные органы власти смогут выявлять неправильную парковку, но выносить решение о наказании должно, по-прежнему, только ГИБДД.