Выиграй испытание новейших спорткаров в команде профессиональных гонщиков на премии «Спорткар года»

Хотите испытать новейшие спорткары мощностью свыше 500 лошадиных сил!? Ощутить невероятную силу, вжимающую в кресло под визг резины и огненный запах колодок при резком торможении? А оглохнуть от раскатов грома выхлопа? Журнал «Автомобили» вновь собирает все новейшие спортивные автомобили для участия в Ежегодной Национальной Премии «Спорткар года — 2018» и впервые разыгрывает 10 «штурманских мест», предоставляя шанс 10-ти победителям розыгрыша испытать спорткары вместе с профессиональными автогонщиками. Как проходила Премия в прошлом году можно посмотреть тут. В самом разгаре лета, на одном из Подмосковных автодромов дюжина новых спорткаров будет бороться за право получить титул «Лучший спортивный автомобиль 2018 года». Проверку на прочность им устроят опытные гонщики и журналисты, которые проэкзаменуют участников теста на пределе их возможностей и способностей, закладывая сумасшедшие виражи и разгоняясь до максимально возможного. В этом году у Вас появляется возможность попасть в кресло штурмана и вместе с профессиональным гонщиком испытать новейшие спорткары, приняв участие в нашем конкурсе. А так же выиграть другие ценные призы: заезды на картинге, наборы автохимии и моторное масло Mannol. Каждую пятницу, с 08 июня по 06 июля, мы будем разыгрывать:

2 билета на закрытые тесты Премии «Спорткар года»

2 канистры моторного масла MANNOL

2 набора полезной автохимии MANNOL

10 билетов в картинг-клуб Forza

20 экземпляров свежего номера журнала «Автомобили»

и Facebook будут разыгрываться:

1 билет на закрытые тесты Премии «Спорткар года» (первый приз)

1 канистра моторного масла MANNOL (второй приз)

1 набор полезной автохимии MANNOL (третий приз)

6 билетов в картинг-клуб Forza 3 победителя по два заезда. (четвёртый приз)

10 экземпляров журнала «Автомобили» 10 человек по одному журналу (пятый приз)

Розыгрыши будут проходить в 12.00 по московскому времени 8 июня, 15 июня, 22 июня, 29 июня, 6 июля

Порядок определения победителей Победители будут определены методом случайной выборки. Победителями станут участники, порядковый номер постов которых, при поиске по хештегу #mannol_sportcargoda на момент проведения розыгрыша, совпадет с цифрами в выдаче random.org. Первые 5 номеров, выданные генератором, станут призовыми. Первый номер — первый приз, второй номер — второй приз, третий — третий приз, четвертый номер— четвертый приз, пятый номер — пятый приз — 10 счастливчиков получат по журналу. Победитель сможет забрать свой приз, предварительно обратившись к Организатору по электронной почте prmanager@automobili.ru и сообщив номер своего телефона. Точное место и время проведения закрытого теста cпорткаров организаторы сообщат победителю по указанному в письме телефону. Победитель самостоятельно добирается до места проведения тестов и обратно. Победители могут находиться в автомобиле только в качестве пассажира (штурмана), без допуска за руль. Победитель берет на себя ответственность за собственную безопасность во время проведения тестов и обязуется выполнять правила техники безопасности автодрома и инструкторов. Принимая участие в конкурсе, Вы соглашаетесь со всеми установленными Организатором правилами и условиями.

У спортивных автомобилей самая большая нагрузка приходится на двигатель. Особенно сильно моторы нагружаются на гонках и текстовых заездах, так как на машине постоянно ездят члены жюри, выжимая из неё почти все, что можно. Не секрет, что для поддержания отличного рабочего состояния двигателя в условиях предельных нагрузок и высоких скоростей, большую роль играет машинное масло.

Кроме того, оно официально одобрено многими марками-производителями участников Премии «Спорткар года».

Премию «Спорткар года — 2018» поддержала компания Mannol, имеющая в своем ассортименте синтетическое моторное масло Racing+Ester 10W-60 предназначенное для высокофорсированных бензиновых и дизельных двигателей, работающих в условиях максимальных нагрузок и скоростей.