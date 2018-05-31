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Видео: Девушка на старой «Ладе» оказалась дьявольски хороша за рулем
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Видео: Девушка на старой «Ладе» оказалась дьявольски хороша за рулем 

Quto.ru 1 час назад
Фото: Quto.ru
Давно у нас не было по-настоящему крутых погонь за нарушителями. Спасибо этой отчаянной даме из украинского города с говорящим названием Ржищев за то, что устроила лучшее шоу за последнее время. На видео полицейские тщетно пытаются остановить нарушительницу, которая не подчинилась законному требованию сотрудника полиции остановиться и предъявить документы. Девушка бодро носится кругами по площади, не обращая внимания ни на стрельбу по колесам, ни на попытки таранить себя. Зрелище наглядно показало, насколько оказались не готовы к таким поворотам судьбы украинские гаишники.
В итоге девушке надоедает кружить и она уезжает прочь. Однако увы, недалеко: вскоре ее задерживают и скручивают все те же полицейские. Оказалось, что автомобилистка находилась за рулем в отнюдь не трезвом состоянии. Не надо так.
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