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Музыкальные шкатулки: когда они появились и как работают
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Музыкальные шкатулки: когда они появились и как работают 

Prim.News 24 минуты назад
Сегодня это прекрасный сувенир.
Музыкальная шкатулка, также называемая музыкальной коробкой, представляет собой механический музыкальный инструмент, который звучит, когда настроенные металлические зубцы, установленные в линии на плоской гребенке, вибрируют при контакте с вращающимся цилиндром или диском, который приводится в действие часовым механизмом.
Когда цилиндр или диск вращаются, маленькие штифты или другие выступы, установленные на его поверхности, вырывают заостренные концы металлических зубов, заставляя их вибрировать и создавать музыкальные ноты. Последовательность выпущенных нот определяется расположением выступов на цилиндре. Чем глубже зубцы разрезаются на гребень или плоскую пластину, тем ниже их высота. Пружина и часовой механизм перемещают цилиндр, а регулятор движения управляет скоростью. Музыкальная шкатулка была популярным бытовым инструментом примерно с 1810 года до начала XX, когда игровое фортепиано и фонограф сделали его устаревшим. Между тем, сегодня можно купить музыкальную игрушку в качестве хорошего подарка как взрослым, так и детям.
Музыкальная шкатулка, вероятно, была изобретена около 1770 года в Швейцарии. Самые ранние музыкальные шкатулки были достаточно маленькими, чтобы быть заключенными в карманные часы, но они постепенно стали выпускаться в больших размерах и размещались в прямоугольных деревянных ящиках. Типичная большая музыкальная шкатулка имела гребень из 96 стальных зубов, размещенных на латунном цилиндре длиной 13 дюймов (330 мм), и цилиндр можно было менять, чтобы подбирать разные мелодии. Однако цилиндры оказалось громоздким, и поэтому в 1890-х годах они были заменены металлическим диском большого диаметра (сформированным и повернутым в некотором роде как запись фонографа) с выступами или прорезями на его поверхности, чтобы «вырывать» зубцы.
Диски, которые достигали 2,5 футов (75 см) в диаметре, могли быть легко заменены. Однако к 1910 году музыкальные шкафы были в значительной степени заменены фонографом.
Музыкальная шкатулка является одним из нескольких идиофонов (инструментов, звучащие части которых являются резонансными твердыми веществами), которые «выбиваются», а не вибрируют, пишет Britannica.
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