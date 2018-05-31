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Эвакуаторщиков возьмут под контроль в Нижнем Новгороде
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Эвакуаторщиков возьмут под контроль в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Новая редакция закона определяет требования к организациям, эвакуирующим автомобили, в том числе по оснащению эвакуаторов видеорегистратором и аппаратурой спутниковой навигации — для передачи в режиме реального времени сведений о местоположении и движении эвакуатора.
Также предусмотрено создание единой справочно-информационной службы для взаимодействия между сотрудниками ГИБДД, принимающими решение о задержании транспортного средства, спецорганизациями, осуществляющими их перемещение и хранение, и владельцами автомобилей.
Кроме того, четко определены способы информирования владельцев автомобилей о задержании их транспортного средства.
— В настоящее время продолжается работа над поправкой к закону, чтобы установить скидки при оплате стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства. Данное предложение поступило от одной из крупнейших специализированных организаций Нижегородской области на основе практики Москвы, где установлена скидка в размере 25%. Комитет Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству продолжит работу по разработке аналогичного механизма с антимонопольной службой и прокуратурой области, — сказал председатель комитета Владимир Солдатенков.
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