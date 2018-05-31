Эвакуаторщиков возьмут под контроль в Нижнем Новгороде

Новая редакция закона определяет требования к организациям, эвакуирующим автомобили, в том числе по оснащению эвакуаторов видеорегистратором и аппаратурой спутниковой навигации — для передачи в режиме реального времени сведений о местоположении и движении эвакуатора.

Также предусмотрено создание единой справочно-информационной службы для взаимодействия между сотрудниками ГИБДД , принимающими решение о задержании транспортного средства, спецорганизациями, осуществляющими их перемещение и хранение, и владельцами автомобилей.

Кроме того, четко определены способы информирования владельцев автомобилей о задержании их транспортного средства.