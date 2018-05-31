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В Дирекции ЧМ-2018 опровергли закрытие для автомобилистов улицы Шевченко с 1 июня
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В Дирекции ЧМ-2018 опровергли закрытие для автомобилистов улицы Шевченко с 1 июня 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Дирекция по подготовке к ЧМ-2018 опровергла информацию регионального управления ГИБДД о закрытии для движения транспорта улицы Шевченко с 1 июня.
Для обеспечения безопасности при проведении фестиваля болельщиков движение по улицам Шевченко и Пролетарской (от ул. Сергеева в сторону Дома Советов) закроют с 14 июня по 15 июля, то есть до конца проведения матчей ЧМ-2018 в России — пояснили в дирекции.
Ранее в региональном управлении ГИБДД «Клопс» сообщили, что автомобилисты не смогут ездить по дороге у Дома Советов с 1 июня. В четверг, 31 мая, в отделе пропаганды ГИБДД подтвердили, что информация была некорректной.
У Дома Советов на протяжении всего мундиаля будет функционировать фан-зона. На фестиваль болельщиков ежедневно ожидается прибытие до 15 тысяч зрителей.
Кроме того, стало известно о закрытии ещё нескольких улиц на период проведения матчей ЧМ. В частности, закрыта для проезда будет улица Черняховского.
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