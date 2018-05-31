В Дирекции ЧМ-2018 опровергли закрытие для автомобилистов улицы Шевченко с 1 июня

Дирекция по подготовке к ЧМ-2018 опровергла информацию регионального управления ГИБДД о закрытии для движения транспорта улицы Шевченко с 1 июня.

Для обеспечения безопасности при проведении фестиваля болельщиков движение по улицам Шевченко и Пролетарской (от ул. Сергеева в сторону Дома Советов) закроют с 14 июня по 15 июля, то есть до конца проведения матчей ЧМ-2018 в России — пояснили в дирекции.

Ранее в региональном управлении ГИБДД «Клопс» сообщили, что автомобилисты не смогут ездить по дороге у Дома Советов с 1 июня. В четверг, 31 мая, в отделе пропаганды ГИБДД подтвердили, что информация была некорректной.

У Дома Советов на протяжении всего мундиаля будет функционировать фан-зона. На фестиваль болельщиков ежедневно ожидается прибытие до 15 тысяч зрителей.

Кроме того, стало известно о закрытии ещё нескольких улиц на период проведения матчей ЧМ. В частности, закрыта для проезда будет улица Черняховского.