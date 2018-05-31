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2ГИС: количество автосервисов в Калининграде сравнимо с городами-миллионниками
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2ГИС: количество автосервисов в Калининграде сравнимо с городами-миллионниками 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
2ГИС и аналитическое агентство «Автостат» определили, что количество автосервисов в Калининграде сравнимо с городами-миллионниками. Об этом рассказали в отделе маркетинга «2ГИС-Калининград». В Калининграде на десять тысяч автомобилей приходится 19 СТО, что сравнимо с Екатеринбургом, который занял шестое место среди городов-миллионников. Лидером рейтинга стала Пермь с показателем в 24 СТО на десять тысяч автомобилей.
По количеству автозаправок Калининград обгоняет Санкт-Петербург и Москву. В Калининграде на десять тысяч авто приходится шесть АЗС против трёх в Санкт-Петербурге и двух в Москве.
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