2ГИС: количество автосервисов в Калининграде сравнимо с городами-миллионниками

2ГИС и аналитическое агентство «Автостат» определили, что количество автосервисов в Калининграде сравнимо с городами-миллионниками. Об этом рассказали в отделе маркетинга «2ГИС-Калининград». В Калининграде на десять тысяч автомобилей приходится 19 СТО, что сравнимо с Екатеринбургом, который занял шестое место среди городов-миллионников. Лидером рейтинга стала Пермь с показателем в 24 СТО на десять тысяч автомобилей.

По количеству автозаправок Калининград обгоняет Санкт-Петербург и Москву. В Калининграде на десять тысяч авто приходится шесть АЗС против трёх в Санкт-Петербурге и двух в Москве.