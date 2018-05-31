Калининградцы жалуются на духоту в автобусах, перевозчики — на высокую цену кондиционеров

Калининградцы жалуются на духоту в общественном транспорте, перевозчики в свою очередь говорят о дороговизне кондиционеров. За последние несколько дней всё чаще в соцсетях появляются сообщения о том, что кондиционеры в автобусах либо не включаются, либо вовсе отсутствуют. «Клопс» собрал самые популярные жалобы на городские и региональные маршруты и дал слово перевозчикам.

"Ехала на машине утром и видела, как в 19-м автобусе все окна были запотевшие и конденсат на них. Я представляю, какая там банька внутри", — рассказывает читатель Анна Кац.

"В 44-м такая парилка, что люди сознание теряют!" — отмечает Евгений Садовой

Больше всего калининградцы жалуются на межмуниципальный транспорт и приморские направления.

"Ехала в Светлогорск, духота в автобусе, люки также не полностью открыты", — пишет Галина Наталина.

"Ехали с Пионерского на автобусе №119, мало того что ни люк, ни окна не открыты, так ещё батареи горячие. Кондуктор сказала, что такого быть не может, и ушла", — отметила Анастасия Васильева

"В троллейбусе №7 происходят игры на выживание, дай бог, чтоб окно открыть можно, половина не открывается, кондиционер — это вообще на грани фантастики", — негодует Нина Новак.

В автобусах, где нет кондиционеров, водители и кондукторы решают проблему подручными средствами — при движении не закрывают двери, а окна завешивают плотной тканью.

В ассоциации перевозчиков «Клопс» рассказали, что наличие кондиционеров не было обязательным условием при проведении конкурса. За его отсутствие баллы не снимали.

Заместитель председателя Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов заявил, что винить калининградских перевозчиков в отсутствии кондиционеров на большинстве маршрутов нельзя.

"Если в конкурсной документации не прописаны кондиционеры в качестве обязательного условия, то нарушений нет. Тогда перевозчик не нарушает договорённости, и здесь он объективно не виноват. Транспортному департаменту следует в конкурсной документации прописать обязательное наличие кондиционеров в автобусах. Для муниципальных предприятий это должно быть сделано в первую очередь", — считает Зотов.

На региональных маршрутах в курортные города перевозчики стараются отправлять комфортные машины, а ведущие региональные перевозчики с 2016 года не покупают автобусы без кондиционеров.

"Кондиционер — услуга не дешёвая для перевозчиков. На действующий автобус установка обойдётся в 12–15 тысяч евро, если заказывать опцию для нового автобуса на заводе-изготовителе, то удорожание составит 10–12 тысяч евро. При этом использовать кондиционер удаётся пару недель в году", — пояснил «Клопс» глава ассоциации Владимир Гренц.

В 2015 году после покупки первых 30 автобусов для муниципального предприятия «Калининград-ГорТранс», оборудованных кондиционерами только для водителей, экс-глава региона Николай Цуканов потребовал, чтобы во второй партии с комфортом могли ездить и пассажиры. Сейчас 100 городских МАЗов курсируют с кондиционерами.

В целом калининградцев ждёт тёплый и солнечный июнь. Температура воздуха будет держаться на уровне +21…+23 градусов. Дни будут преимущественно сухими, дожди ожидаются редкие и кратковременные. В эти выходные синоптики прогнозируют в Калининграде ливни и грозы.