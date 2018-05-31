Знак «Движение автобусов запрещено» временно вводят в России

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Камчатский депутат из-за роста цен на бензин потребовал место для привязи коня у здания правительства

Более 15 тысяч человек участвуют в марафоне «Бегущие сердца» в центре Москвы

Средняя розничная цена бензина в России за неделю выросла до 42,83 рублей