Знак «Движение автобусов запрещено» временно вводят в России 

Он будет действовать с завтрашнего дня и до 17 июля. Соответствующее постановление выпустило правительство, пишет РИА Новости. Знак представляет собой круг, в центре которого расположено изображение автобуса. Ограничение связано с усилением мер безопасности на время проведения чемпионата мира по футболу. Исключение сделают для регулярных автобусных рейсов по муниципальным, междугородним маршрутам. Запрет не затронет также автобусы, оборудованные системой «Эра-Глонасс» и имеющие соответствующее разрешение от МВД.