Новые законы РФ и правила, вступающие в силу в июне 2018: европротокол, сберкнижки, сотовая связь и другое

Какие изменения в российском законодательстве начнут действовать в июне 2018 года? ФБА «Экономика сегодня» расскажет о том, что изменится в правилах оформления ДТП и выплатах по ОСАГО, почему каждый пятый абонент рискует остаться без сотовой связи, для чего отменяют сберкнижку и кому могут отказать в полете.

Одним из самых ожидаемых нововведений лета-2018 станет изменение правил оформления ДТП по европротоколу. Главная корректировка — лимит выплат, который заметно подрастет после 1 июня. С этого момента владельцы ОСАГО в случае оформления ДТП по европротоколу могут получить от страховой компании не 50 тыс., а 100 тыс. рублей. Напомним, что в Москве, Московской области, а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области с 2014 года действует безлимитный европротокол в 400 тыс. рублей в тех случаях, когда обстоятельства ДТП были зафиксированы техническими средствами контроля.

Другим важным новшеством станет возможность оформления европротокола без согласия участников о том, кто виновник аварии и об обстоятельствах ДТП. Правда, следует уточнить про обязательное условие такого варианта оформления — если участники ДТП могут зафиксировать все данные о нем (место и само столкновение) с помощью автомобильного видеорегистратора с навигацией ГЛОНАСС или с помощью мобильного приложения, через которое можно проверить действительность полисов и сфотографировать транспортные средства и их повреждения на месте аварии.

Присяжные заседатели появятся в районных судах

Если раньше институт присяжных заседателей существовал на уровне областных и приравненных к ним судов, то с 1 июня он будет расширен. Согласно новому закону обвиняемый может подать ходатайство о рассмотрении его уголовного дела в районном суде судьей и коллегией из шести присяжных заседателей. Кроме того, состав коллегии присяжных заседателей в областных и приравненных к ним судах сокращается с 12 до 8 человек. В районном и гарнизонном судах в состав коллегии присяжных, согласно закону, входят шесть человек.

Кого и за что заблокируют сотовые операторы с 1 июня?

Право блокировать абонентов, чьи личности невозможно идентифицировать, получают сотовые операторы с 1 июня согласно принятым поправкам в закон «О связи».

Здесь следует подчеркнуть, что под действие закона попадают не только новые договора, но и те, которые были заключены ранее. Эксперты уже подсчитали, что после вступления в силу новых норм, до 20% абонентов могут лишиться своих мобильных номеров. Угроза остаться без связи нависла над теми, кто пользуется корпоративными тарифами, а также над теми, кто в свое время приобрел сим-карту с рук, не оставив никакой информации о себе. Закон «О связи» требует, чтобы сотовые компании устанавливали фамилию, имя, отчество, дату рождения и данные паспорта клиента.

Сберкнижки на предъявителя будут отменены

С 1 июня начнут действовать ряд законодательных поправок, касающихся сферы личных финансов. Так, под запрет попадают сберкнижки и сберегательные сертификаты, оформленные на предъявителя (уточним, что именными сберкнижки можно пользоваться по-прежнему). Еще одна важная деталь — именные сберегательные сертификаты с 1 июня 2018 года будут включены в систему страхования вкладов.

Законодатели поясняют, что отмена книжек и сертификатов на предъявителя является одним из способов борьбы с коррупцией и финансированием терроризма.

Также с 1 июня начинается действовать норма, согласно которой договор займа необходимо заключать в письменной форме, если сумма превышает 10 тыс. рублей. Напомним, что ранее письменная фиксация займа требовалась в случаях, когда его размер превышал МРОТ минимум в десять раз.

Про рекламу и воздушных дебоширов

В течение первого летнего месяца 2018 года вступят в силу и другие заметные законодательные акты. Так, с 3 июня на квитанциях за услуги ЖКХ будут запрещено размещение рекламы на лицевой или обратной сторонах. Исключением являются социальная реклама и справочно-информационные сведения.

А с 4 июня появятся черные списки авиадебоширов. При этом авиакомпании получат право самостоятельно вносить в них данные нарушителей, на основании постановления об административном наказании или решения суда. Данная мера будет применяться в отношении тех пассажиров, кто нарушит правила поведения на борту воздушного судна и создаст реальную угрозу безопасности полета. Таким перевозчик и авиакомпания может отказать в полете. По истечении одного года с даты вступления в силу постановления или решения суда лицо должно быть исключено из черного списка.