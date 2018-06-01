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Владивосток внедрит бестраншейные технологии для профилактики теплосетей
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Владивосток внедрит бестраншейные технологии для профилактики теплосетей 

РИА Новости 40 минут назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Владивосток планирует использовать бестраншейные технологии для профилактики теплосетей, говорится в сообщении городской администрации.
Власти города отмечают крайнюю изношенность инженерных сетей. По словам главы Владивостока Виталия Веркеенко, на сегодняшний день она достигает 85-90%. Городские теплосети в основном были построены более сорока лет назад, а капитально ремонтировать их стали только в последнее десятилетие.
Летом теплоснабжающим организациям приходится блокировать весь город, разрывая дороги в ходе подготовки к отопительному сезону. Оптимальным выходом из ситуации мог бы стать переход от работы по выявлению и ликвидации аварийных участков к профилактике.
По словам Веркеенко, японское технологическое решение по бестраншейному ремонту труб отопления в городе позволяет значительно увеличить срок службы инженерных сетей и минимизировать количество аварий, а следовательно, и разрытий дорожного полотна и неудобств для жителей города.
В России на муниципальных сетях технология еще не применяется. «Необходимо сертифицировать эту методику и взять на вооружение. Я настаиваю на использовании современных бестраншейных технологий, для того чтобы не нарушать ритм городской жизни, движение транспорта и благоустройство», — приводятся в сообщении слова мэра Владивостока.
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