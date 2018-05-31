Опасно ли ездить летом на зимних покрышках

Период, когда автомобилисты массово меняют зимнюю резину на летнюю, закончился как минимум месяц назад. Но в жизни случается всякое, а потому не стоит зарекаться, что не попадешь в ситуацию, когда придется колесить по дорогам нашей необъятной на машине, «обутой» в шины не по сезону. Однако при этом нужно помнить, насколько опасны такие покрышки и что за это грозит водителю со стороны ГИБДД

Кстати сказать, если даже сегодня поездить в городе с открытыми окнами, через очень короткое время понимаешь: вокруг полно машин, цокающих зимней шипованной резиной по раскаленному солнцем асфальту. Чем же на самом деле грозит езда на зимних колесах машине и ее владельцу? Может, и правда их можно эксплуатировать круглогодично?

На первый взгляд, дело обстоит именно так: ведь если резина обеспечивает сцепление с дорогой, скользкой зимой, то уж летом ей это и подавно под силу. Кроме того, если речь идет о нешипованной «липучке», то зимние шины считаются более тихими именно в силу используемой в них более мягкой резиновой смеси. Однако и минусов в эксплуатации зимних колес летом тоже хватает. Как раз в силу большей эластичности материала покрышки в жару его прочность заметно снижается. Помимо этого увеличивается тормозной путь машины: по разным оценкам, на 1,5–2 длины корпуса, если речь идет о легковушке. Насколько это повышает риск аварии, понятно каждому. Да и управляемость падает.

«Зимняя» конфигурация рисунка вместе с повышенной из-за жары мягкостью материала колеса делают «блоки» протектора более склонными к подламыванию при поворотах и перестроениях. «Заточенность» зимней резины под работу в условиях, когда вода по большей части находится в твердом состоянии, оборачивается при прочих равных условиях большей склонностью колес к аквапланированию. Это тоже не способствует повышению безопасности на дороге. Ну и, само собой, более мягкая зимняя резина на летней жаре гораздо быстрее стирается по сравнению с летней. Все та же мягкость приводит к тому, что в теплое время года расход топлива у машины, «обутой» в зимнюю резину, может вырасти на 10–15% из-за увеличения сопротивления качению.

С правовой же точки зрения езда летом на зимней резине противоречит требованию Регламента безопасности транспортных средств. Этот документ прямо говорит, что «в летний период (июнь, июль, август) запрещено использование транспортных средств с колесами, имеющими зимние шины». За нарушение в статье 12.5 КоАП даже предусмотрено наказание в виде предупреждения или 500-рублевого штрафа. Но кто из водителей припомнит, чтобы остановивший его сотрудник ДПС принялся высматривать маркировку на шинах?

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