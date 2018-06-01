Дебоширы останутся на земле, а «серые» абоненты — без связи. Как изменится жизнь россиян в июне

С наступлением лета в силу вступят законы, которые изменят жизнь автолюбителей, пассажиров авиарейсов и финансовых организаций. В июне авиадебоширам перестанут продавать билеты на рейсы, кредиты станут более прозрачными для россиян, сотовые операторы заблокируют анонимных клиентов, а выплаты по дорожным авариям удвоятся. Чего еще ждать от первого летнего месяца в этом году, рассказывает «360».

Двойные выплаты за ДТП и новая разметка

С начала лета самые масштабные изменения ждут автолюбителей. С 1 июня вступают в силу поправки относительно оформления ДТП. Теперь, если в аварии нет пострадавших, россияне смогут получить выплаты со страховых компаний без участия сотрудников ГИБДД . Достаточно будет сделать фотографии или видеозапись, чтобы зафиксировать факт ДТП, занести данные в европротокол и затем оперативно убрать автомобили с проезжей части.

Кроме того, изменится и порог выплат по европротоколу с 50 до 100 тысяч рублей. При этом для некоторых регионов, в числе которых Москва, Санкт-Петербург, Московская и Ленинградская области, будет действовать повышенный лимит до 400 тысяч рублей. Но автолюбителям стоит учитывать, что сумму больше 100 тысяч рублей они могут получить только в случае, если между участниками ДТП нет разногласий по оценке ущерба. Вдобавок в двух столицах с сегодняшнего дня можно будет зафиксировать аварию с помощью системы ГЛОНАСС или специального мобильного приложения, которое моментально передает данные в систему Российского союза автостраховщиков.

С приходом лета автомобилистов освободят от обязательной наклейки знака «Ш». Требование размещать знак на автомобиле с шипованной резиной ввели только в конце 2017 года, но сотрудники ГИБДД почти сразу признали новшество неэффективным. По их мнению, свою главную функцию — помогать водителям вычислять траекторию торможения едущего впереди автомобиля — наклейка не выполняет.

Вдобавок российские дороги «раскрасят» в разные цвета. Согласно новому национальному стандарту, зоны трасс, где обгон запрещен, начнут обозначать желтыми полосами, а полосы движения на перекрестах — синими. Массовое распространение получит и желтая «вафельница», которая запрещает остановку в зоне перед светофором. Она появилась еще в конце апреля этого года в некоторых районах Москвы, и за ее нарушение автомобилистов уже начали штрафовать на 500 рублей.

Последнее изменение в июне касается только московских водителей. В связи с проведением в столице матчей чемпионата мира по футболу в некоторых районах города изменится организация дорожного движения. Где будет запрещен проезд можно, посмотреть тут.

Кредит по фото

Июнь богат и на изменения в сфере отношений банка и клиентов. В первую очередь банкирам придется раскрывать информацию о плавающих ставках и подробно рассказывать потенциальным заемщикам о кредитных рисках. Так, на первой странице банки будут обязаны размещать информацию о полной стоимости займа не только в годовых процентах, но и в денежном выражении.

Кроме того, ужесточаются требования к оформлению денежных ссуд. Если раньше кредитная организация могла заключать письменный договор только в случае, когда заем в 10 раз превышал минимальный размер оплаты труда, то теперь соглашение в письменном виде стороны должны заключать, если размер кредита превышает 10 тысяч рублей. Такие меры позволят избежать выдачи кредитов под большие проценты гражданам, которые решились занять деньги до получки в микрофинансовой организации.

И, наконец, банки смогут открывать счета, предоставлять кредиты, осуществлять переводы денег в удаленном режиме и без личного присутствия клиентов. Для таких целей крупные российские банки уже тестируют программное обеспечение, позволяющее идентифицировать клиентов с помощью биометрических данных. Все данные пользователя будут заноситься в единую биометрическую систему, которая будет использовать два параметра для идентификации клиента — его голос и фотографию. Если эти данные совпадут, то сотрудники банка могут предоставить некоторые банковские услуги через интернет-банкинг.

Каждая симка на учете

Источник фото: РИА «Новости»/Павел Лисицын

В июне все анонимные абоненты, которые не указали свои данные или внесли их неверно, могут отказаться без связи. Дело в том, что в этом месяце в силу вступают поправки в федеральный закон «О связи», принятые в рамках борьбы Роскомнадзора с незаконной торговлей SIM-картами.

В соответствии с ними пользоваться мобильной связью и интернетом на смартфоне смогут только легально зарегистрированные в системе операторов абоненты. В частности, компании связи должны установить фамилию, имя, отчество, дату рождения и данные паспорта клиента. При этом нормы закона распространяются не только на новые договора, но и на соглашения, заключенные ранее.

Подобные меры российские власти приняли в качестве борьбы с незаконным оборотом SIM-карт. Ожидается, что из-за действий Роскомнадзора без связи могут остаться до 20% абонентов по всей России.

Дебоширов не пустят на борт

Источник фото: РИА «Новости»/Рамиль Сидтиков

С 4 июня авиаперевозчики получат право вести собственные «черные списки» пассажиров. Они позволят российским авиакомпаниям отказывать в перевозке авиахулиганам. Отсеивать дебоширов можно будет еще на этапе покупки билетов, поскольку попавшим в базу клиентам просто ничего не продадут. Исключение сделают только в случае, если у человека нет другого способа вернуться на родину, кроме как на самолете. Тогда компания обязана будет принять его на борт.

Попасть в «черный список» россияне могут за оскорбление пассажиров и экипажа, неподчинение требованиям командира воздушного судна и действия, угрожающие безопасности людей. Самому дебоширу, которому грозит попадание в «черный список», еще на борту вручат официальную бумагу с предупреждением за подписью командира экипажа. Финальное решение о статусе пассажира примут сотрудники авиакомпании уже на земле. Срок действия запрета составляет один год.