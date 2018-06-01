Новые парковки и выход SIM-карт из сумрака: что изменится с 1 июня

Новая антидопинговая лаборатория, парковки и начало купального сезона — портал Москва 24 рассказывает, что ждет нас с приходом лета.

Разметка и парковки С 1 июня вступит в силу новый ГОСТ дорожной разметки: желтые и синие полосы на дорогах. В этом же документе прописана возможность широко использовать «вафельную разметку». Ранее 28 апреля в России вступили в силу изменения в ПДД, согласно которым за выезд на вафельную разметку предусматривается наказание в виде тысячи рублей штрафа. Отмечалось, что в столице ее нанесут на проблемные пересечения улиц, где часто возникают заторы.

Также в июне на двух улицах в центре Москвы станет проще парковаться: более 250 новых мест появятся благодаря изменению схемы движения. С 12 июня участок улицы Подвойского от 3-й Красногвардейской улицы до Звенигородского шоссе и участок Стрельбищенского переулка от Звенигородского шоссе до улицы Литвина-Седого станут односторонними. В ЦОДД отметили, что с просьбой создать дополнительные парковочные места обратились жители района.

Транспорт и дороги С 1 июня по 15 июля будет закрыт левый поворот на развязке Ленинградского и Международного шоссе. Ограничения введут на время матчей чемпионата мира по футболу, чтобы уменьшить загруженность Международного шоссе при движении от аэропорта Шереметьево в направлении Ленинградского шоссе. Водители смогут развернуться на Международном шоссе в районе одноименной остановки и на Ленинградском шоссе возле дома № 286б.

Кстати, на Шереметьевском шоссе перед въездом к терминалам D, E и F открыли разворотную петлю. Она появилась на участке между гостиницей Novotel и въездом на привокзальную площадь указанных терминалов. Она необходима для перераспределения потоков транспорта, который едет через нее для разворота при съезде с трассы М11 «Москва — Санкт-Петербург» в сторону Ленинградского шоссе. Это, в свою очередь, уменьшает нагрузку на въезды в южный терминальный комплекс Шереметьева.

Европотокол Еще одна новость для водителей: с наступлением лета изменятся и нормы оформления европротокола для владельцев ОСАГО. Раньше при любом ДТП нужно было дожидаться экипажа ГИБДД , но теперь, если нет пострадавших, нужно зафиксировать факт аварии фото или видеозаписью и убрать машины с дороги. Правда, в Российском союзе автостраховщиков отмечают, что даже в этом случае участникам ДТП необходимо заполнить бланк извещения, указав в нем свои разногласия.

Снижение акцизов И последнее для автомобилистов: с 1 июня правительство РФ снизит акцизы на бензин и дизельное топливо на три тысячи и две тысячи рублей за тонну соответственно. Кстати, не исключено, что снижение продолжится: с 1 июля их могут понизить еще на 700 рублей.

Пляжный сезон Власти Москвы заявили, что купальный сезон откроется 1 июня, и холодная вода не станет этому помехой. В этот день начнет работу пляж в «Серебряном бору». Всего же на территории города расположено 11 зон отдыха с купанием.

"Черный" список и SIM-карты С 4 июня авиаперевозчики будут вести свои «черные» списки пассажиров-дебоширов, которые не выполняют требования экипажа или угрожают безопасности полета. По новым правилам командир воздушного судна в подобных случаях должен сразу сообщить руководству авиакомпании, а дебоширу вручить официальную бумагу с предупреждением. В дальнейшем людям, оказавшимся в списке, авиакомпания может отказать в перелете (только если это не их единственный способ попасть на Родину).

Кроме того, с 1 июня в силу вступают поправки в федеральный закон «О связи», которые были приняты из-за незаконной торговли SIM-картами. Пользоваться услугами оператора теперь могут только абоненты, которые подтвердили достоверную информацию о себе (до этого покупатели «серых» симок пользовались связью на правах анонимности, а компании могли купить пакет корпоративной связи с привязанными номерами, не указывая паспортные данные сотрудников).

Крупные операторы уже обратились к корпоративным клиентам за всей недостающей информацией. Формально отключить от связи любых анонимных пользователей могут с 1 июня.

Антидопинг Новая антидопинговая лаборатория откроется в России уже в июне. Она будет работать при Московском государственном университете , рассказал ректор вуза Виктор Садовничий . Он добавил, что строительные работы в здании уже подходят к концу. Заступить на службу готовятся 40 специалистов. Также назначен специальный человек, который следит, чтобы организация лаборатории была прозрачна. А утверждать руководителя российской организации будет WADA

Присяжные заседатели Также с 1 июня в России станет больше присяжных заседателей. Ранее этот институт существовал только на уровне областных и приравненных к ним судов. Теперь же его действие распространится и на районные суды. В силу вступает закон, согласно которому обвиняемый сможет ходатайствовать, чтобы его уголовное дело рассматривалось судьей и коллегией из шести присяжных заседателей.

Та же норма распространяется и на гарнизонные военные суды. Помимо этого, документ сокращает состав коллегии присяжных заседателей в областных и приравненных к ним судах. Раньше коллегии состояли из 12 человек, теперь их состав уменьшается до восьми. В районном и гарнизонном судах в состав коллегии присяжных, согласно закону, входят шесть человек.