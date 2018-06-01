На севере Чукотки на оленеводов впервые за много лет напал бурый медведь

ТАСС , 1 июня. Два человека пострадали на севере Чукотки в результате первого за много лет нападения бурого медведя, животное застрелили. Об этом сообщила корреспонденту ТАСС в пятницу уполномоченная главы администрации муниципалитета в селе Биллингс, близ которого произошел инцидент, Светлана Мустафина.

"В основном в нашем районе проходит путь миграции белых медведей, но в тундре встречаются и бурые. Но они в течение многих лет не нападали на оленеводов. В результате нападения пострадало двое работников сельхозпредприятия «Пионер», а животное застрелили. Люди сами добрались со стоянки, расположенной в 50 км от села, после чего их забрали санрейсом в больницу районного центра — в Певек", — рассказала собеседница агентства.

У одного из оленеводов — травма ноги, у второго — повреждена рука. В больнице им уже сделали прививки против бешенства. По предварительным прогнозам, оленеводов выпишут уже через две недели, после чего они вертолетом вернутся на место работы.

Биллингс — национальное село в городском округе Певек на севере Чукотского автономного округа. Его население составляет чуть менее 200 человек.