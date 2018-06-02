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В Красноярске заборы вдоль улиц «ремонтируют» скотчем
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В Красноярске заборы вдоль улиц «ремонтируют» скотчем 

АиФ Красноярск 2 часа назад
Фото: АиФ Красноярск
Заборы вдоль улиц, которые установили в прошлом году, теперь «ремонтируют» скотчем. Это обнаружила красноярка Елена Радзюкевич. Она опубликовала фото оградки в социальной сети.
Ограждения вдоль улиц установили во врем ремонта прошлым летом. Тогда они вызвали резкую критику горожан, которым оградки напомнили кладбищенские. Власти города, в свою очередь, ссылались на ГОСТы, которые обязывают их монтироваль заборы вдоль улиц.
Однако спустя год, во многих местах ограждения пришли в негодность. Они поржавели и стали разваливаться. Согласно трехлетнему гарантийному сроку, исправить недоделки должны подрядчики. Кто заматывает заборы скотчем, и будут ли продолжать ремонт конкретно этих ограждений, пока неизвестно.
Фотографию неравнодушная жительница города сделала на остановке «Органный зал». Она отметила, что в этом месте установлены целых три типа ограждений и неплохо бы узнать, что думает о таком дизайне главный архитектор Красноярска.
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