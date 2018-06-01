Российские дороги разметили синим

На российских дорогах 1 июня вступили в силу новые правила движения. Они предусматривают разноцветную дорожную разметку. Теперь автомобилистам следует обращать внимание не только на белые и желтые линии на асфальте, но и на синие. Официальный статус получил и так называемый вафельный рисунок на перекрестках, передает корреспондент «МИР 24» Дмитрий Барбаш.

Один не рассчитал — встали все. В час пик на перекрестках гудки клаксонов и недовольство водителей. Скорость машин как у пешеходов.

Желтые диагонали на асфальте, или «вафельница», — еще одно средство против пробок. Разметка обозначает границы, которые нельзя пересекать. Пока перекресток не освободила впереди идущая машина.

Вообще «вафельница» — это не российское изобретение. Ее придумали в Европе, и рассчитана она на нетерпеливых водителей, которые всегда везде спешат и хотят проскочить перекресток тогда, когда на нем уже собирается пробка.

В начале года ее рисовали как эксперимент. А сегодня уже в правилах дорожного движения есть ответственность за выезд на «вафельную» разметку на загруженных перекрестках. Вместе с таймером, который показывает сколько гореть зеленому, желтая разметка себя оправдала.

«Сейчас мы наблюдаем увеличение скоростных показателей. «Вафельница» фиксирует именно участок перекрестка, на который запрещен въезд, если образовался затор. Не на весь перекресток», — говорит заместитель руководителя дирекции ГКУ ЦОДД Сергей Назаров

Автомобилисты новую разметку видят, но зачем на дороге «вафли», знают не все.

Ночь, улица и сигнальные фонари машин коммунальщиков. «Вафельницу» в Москве наносят, полностью не перекрывая движения — сначала на одной части перекрестка, потом на другой. Используют технологию холодного пластика. Так рисунок держится дольше.

«Делается предварительная разметка, обклеивается будущий перекресток специальным скотчем и наносится вручную шпателем холодный пластик, который в течение 15-20 минут формируется. Специальный скотч снимается, и перекресток начинает работать», — говорит заместитель руководителя ГБУ «Автомобильные дороги» Алексей Меньшов

Желтые диагонали есть на 70 московских перекрестках. К концу года такую разметку планируют нанести еще на 80 проблемных участках столичных улиц.

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