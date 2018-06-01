Роботы вместо рабочих: все на сбор клубники

В отличие от многих фруктов и овощей, которые можно собрать с помощью комбайнов, клубника имеет гораздо более высокие требования. В совхозах и фермерских хозяйствах возникает проблема с поиском сезонных рабочих, которые готовы работать в не слишком благоприятных условиях. Решением могут быть роботы-сборщики клубники.

В России и других странах отсутствует желание собирать клубнику. Ставки на добычу низкие, да и работа очень утомительна. Так, сезонные рабочие в Краснодарском крае и Саратовской области могут заработать от 35 до 45 тыс. рублей в месяц. Факт остается фактом: значительная часть клубники останется гнить в полях. Проблема имеет место не только у нас, но также в США и Европе. Она настолько серьезна, что во многих странах созданы стартапы, которые работают над созданием роботов — спасателей клубники и производителей. Посмотрим, что могут такие машины и годны ли они для работы в России. Бельгийский робот Octinion имеет трехпальцевую руку с мягким захватом, благодаря чему он способен собирать практически неповрежденные ягоды. Конструкция установлена ​​на автономной тележке. Используя видеокамеру, Octinion распознает спелую клубнику. При этом он достаточно шустрый — собирает одну ягоду за 4 секунды. Однако у робота есть недостаток — он может работать только на специальных фермах, где земляника растет на приподнятых платформах. Таким образом, для отечественных совхозов, где ягоду в большинстве случае выращивают по старинке, детище бельгийского стартапа не подходит.

Больше времени — целых 12 секунд, нужно британскому роботу Dogtooth. Он также приспособлен только для работы на специальных фермах, но, в отличие от Octinion, он более маневренный. На передней и задней части машины есть корзины, куда робот кладет клубнику. В настоящее время он проходит тестирование в нескольких европейских хозяйствах и к 2020 году может поступить в серийное производство, однако для наших полей также не вариант — за неимением специальных ферм.

Как и Octinion, Dogtooth не будет собирать клубнику с полей. Наиболее эффективной альтернативой, по-видимому, является американский Croo Harvest. Эта машина может заменить работу 30 человек. Оснащенный лидаром, GPS и собственными источниками света, он может работать даже ночью. Физически эта штука напоминает комбайн или трактор с размещенным над кустами клубники анализатором, который оценивает зрелость. Кроме того, робот анализирует здоровье растений и может оценить урожай всего за 8 секунд. Croo Harvest требует большого пространства, поэтому, в отличие от предыдущих решений, он подходит именно для полевых работ, следовательно, российским производителям ягоды следует присмотреться именно к нему.

Цены на машины нам неизвестны, но они, вероятно, будут высокими. Однако в долгосрочной перспективе роботы себя окупят, поскольку не требуют заработную плату и могут работать ночью. Лишь бы не ломались. Искусственный интеллект поработит человечество? Боюсь, что это неизбежно Нет, он будет работать на благо человечества Не верю в создание столь развитого искусственного интеллекта Просмотреть результаты Загрузка … Читайте также: Как создают искусственный интеллект: от кода до робота

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