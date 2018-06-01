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В Перми разработают проект дороги ТР-53 между микрорайонами Садовый и Вышка-2
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В Перми разработают проект дороги ТР-53 между микрорайонами Садовый и Вышка-2 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
МКУ «Пермблагоустройство» объявило аукцион на разработку предварительного проекта трассы ТР-53, которая должна соединить микрорайоны Садовый и Вышка-2.
Строительство дороги ТР-53 заложено в генеральном плане города. Трасса должна соединить микрорайоны Садовый, Костарево, Висим, Запруд и Вышка-2. Ее строительство разделено на пять этапов. Самый сложный этап — соединение проспекта Октябрят с улицей Старцева. Дорога должна пройти от микрорайона Костарево через лог реки Ивы и примкнуть к существующему автомобильному переходу Старцева — Ива — Восточный обход. Проспект Октябрят предполагается расширить до четырех полос и продлить до улицы Лядовской (Лядовского тракта), а затем соединить с улицей Целлиной.
Для подготовки к строительству дороги ТР-53 «Пермблагоустройство» объявило аукцион на разработку предварительного проекта и проведение необходимых инженерных изысканий. Подрядчику предстоит собрать исходные данные о состоянии территории, выбрать оптимальные варианты размещения трассы, предложить организацию движения транспорта и пешеходов, определить варианты строительства мостового перехода между улицами Старцева и проспектом Октябрят.
— Исполнитель работ должен приготовить презентацию вариантов размещения автомобильной дороги, в том числе 3D визуализацию, подготовить видеоролик проектируемого объекта, — поясняется в техническом задании.
Разработать предварительный проект дороги должны к июню 2019 года. Стоимость работ оценивается в 10,9 миллионов рублей.
Кроме предварительного проекта трассы ТР-53, «Пермблагоустройство» ищет разработчиков реконструкции улицы Строителей на участке от улицы Папанинцев до улицы Локомотивной, а также проекта соединения улицы Локомотивной и шоссе Космонавтов.
Подробнее о проекте трассы ТР-53 читайте наш материал «Осталось ждать четыре года».
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