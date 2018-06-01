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В Перми спроектируют автодорогу от микрорайона Садового до Голованово
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В Перми спроектируют автодорогу от микрорайона Садового до Голованово 

АиФ Пермь 1 час назад
Фото: АиФ Пермь
В Перми приступили к разработке трассы ТР-53, которая соединит микрорайон Садовый с Голованово.
Городская администрация Перми объявила конкурс на предпроектные работы новой автодороги.
«Среди плюсов новой трассы — обеспечение устойчивой связи Орджоникидзевского района с центром города, организация дополнительного выезда из микрорайона Висим. Это позволит запустить общественный транспорт, а также разгрузит улицу Соликамскую и напряжённый транспортный узел на площади Восстания», — сообщили в администрации Перми.
Протяжённость новой трассы — семь километров. По планам, автодорога будет иметь четыре полосы, её оборудуют тротуарами и велодорожками. Возведение трассы будет поэтапным.
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