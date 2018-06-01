В Перми спроектируют автодорогу от микрорайона Садового до Голованово

В Перми приступили к разработке трассы ТР-53, которая соединит микрорайон Садовый с Голованово.

Городская администрация Перми объявила конкурс на предпроектные работы новой автодороги.

«Среди плюсов новой трассы — обеспечение устойчивой связи Орджоникидзевского района с центром города, организация дополнительного выезда из микрорайона Висим. Это позволит запустить общественный транспорт, а также разгрузит улицу Соликамскую и напряжённый транспортный узел на площади Восстания», — сообщили в администрации Перми.

Протяжённость новой трассы — семь километров. По планам, автодорога будет иметь четыре полосы, её оборудуют тротуарами и велодорожками. Возведение трассы будет поэтапным.