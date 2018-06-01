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Каракатзанис вступил в должность президента «АвтоВАЗа»
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Каракатзанис вступил в должность президента «АвтоВАЗа» 

РИА Новости 21 минуту назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 1 июн — РИА Новости. Новый президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис 1 июня вступил в должность, сообщает компания.
Акционеры компании — Groupe Renault и ''Ростех'' — 16 апреля утвердили его кандидатуру. Каракатзанис последние два года возглавлял Renault Румыния и до 30 апреля занимал пост президента и гендиректора компании Automobile Dacia SA.
Экс-глава «АвтоВАЗа» Николя Мор продолжит работу на позиции старшего вице-президента Groupe Renault и руководителя региона Евразия. Также Мор продолжит тесно работать с «АвтоВАЗом» в качестве заместителя председателя совета директоров.
"Я горжусь оказанным мне доверием возглавить группу '"АвтоВАЗ" и бренд Lada. Мы с господином Мором разделяем одинаковые бизнес-подходы в работе — это эффективные процессы, персонал, качество, охрана труда и постоянное развитие", — приводятся в сообщении слова Каракатзаниса.
"Я осознаю значимость того прогресса, который был достигнут за последние два года, в особенности большой коммерческий успех моделей Lada Vesta и Lada Xray. В ближайшие годы «АвтоВАЗ» продолжит следовать выбранным бизнес-направлениям и социальным приоритетам и будет усиливать их. Я полагаюсь на коллектив компании, надеюсь на его вклад в развитие и успех «АвтоВАЗа» и бренда Lada внутри альянса", — добавил он.
Как отметил Мор, Каракатзанис возглавит процесс выполнения среднесрочного плана «АвтоВАЗа», будет развивать бренд Lada и компанию для дальнейшего усиления лидирующих позиций на автомобильном рынке России, наращивать объемы экспорта объемы и работать над постоянным улучшением прибыльности компании.
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