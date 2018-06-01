Ликсутов поставил точку в вопросе с платными парковками

Заместитель мэра Москвы Максим Ликсутов заявил в интервью «Коммерсантъ FM», что платные парковки во дворах — это миф.

«Во дворах у нас никогда платной парковки не будет», — подчеркнул он.

По словам главы столичного департамента транспорта, плата за парковку во дворах является мифом, который не возникал «ни в мыслях, ни в обсуждениях» властей Москвы

Ликсутов отметил, что дворовая политика мэрии заключается в передаче местным жителям права решать вопросы об увеличении или уменьшении зон парковки, а также об установке шлагбаумов. По словам вице-мэра, чиновники «вообще никакого отношения» к этому не имеют, а введение платной парковки во дворах никому из них даже не «снилось».

«Говорю вам официально», — заявил он.

В мае на улицах Москвы появились новые камеры фотовидеофиксации нарушений ПДД «Стрит Фалькон». Всего на дорогах были установлены 100 новых комплексов автоматической фиксации нарушений, которые способны следить за соблюдением правил остановки и парковки. Так, остановку в неположенном месте «Стрит Фалькон» замечает за 10 секунд, а водителей, не оплативших парковку, будет штрафовать каждые 15 минут.