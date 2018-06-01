Город из шести «городов». Как изменится генеральный план Иркутска?

Нынешнее изменение генплана — третье для иркутского генплана с 2007 года. Первую версию нынешних правок представили в камерной компании, большую часть которой составляли специалисты градостроительной отрасли и архитекторы, однако сенсационных деталей в виде многоэтажек посреди рощ туда не добавили. Наоборот, заявили, что если город будет развиваться по плану, то станет уютнее и удобнее для пешеходов. На презентации присутствовал корреспондент « АиФ в ВС».

«Несамостоятельные» районы

По словам главного архитектора Иркутска Сергея Александрова, если предыдущий генплан от 2016 года напоминал лоскутное одеяло, в котором было учтено всё вплоть до маленьких скверов, то в новой версии документ решили укрупнить и рассматривать весь город как систему из шести «городов» — крупных районов, которые предлагается превратить в некие подцентры. В каждом из них должны быть в равной мере и жилая застройка, и общественная — от производств до парков, скверов, кафе и развлекательных центров. Сейчас Иркутск далёк от этой идеальной, по меркам градостроительства, модели, из-за этого в центре собираются бесконечные пробки.

Как заявил разработчик проекта изменений, руководитель градостроительной мастерской Руслан Хотулев, столица региона излишне моноцентрична, спальные районы не самодостаточны, зато центр города, наоборот, слишком перегружен. В пример специалист привёл Ново-Ленино.

«Там сейчас в три раза больше людей живёт, чем работает. Соответственно, значительная часть населения из этого района каждый день садится в автомобили и устремляется в центр города, перегружая его», — говорит Хотулев.

По его словам, в «спальниках» нужно приветствовать нежилую застройку и развитие инфраструктуры, а центр города, наоборот, «оживлять», так как сейчас даже детские сады и школы в центральной части «загружены» местными жителями не в полной мере. Детей привозят из других частей Иркутска. При этом жилая застройка вымывается, центр вымирает ночью.

Пешеход — царь дороги?

Отдельная часть новой версии плана — дороги.

«Мы принципиально никакие новые транспортные коридоры в генплане не бьём, даже, наоборот, от некоторых отказываемся, понимая, что идеология создания автомобильных колец и дорог непрерывного движения внутри города устарела», — говорит разработчик.

По его словам, в генплане предлагают минимизировать количество улиц непрерывного движения, по которым машины могут двигаться с достаточно большой скоростью, чтобы её снизить, отчего там станет более удобно находиться и пешеходам, и велосипедистам. Например, так хотят поступить с улицей Сурнова, которая сейчас по сути продолжает Качугский тракт. Новую версию генплана в целом ориентировали больше на пешеходов, нежели на владельцев «железных коней». Так, в документе предусмотрены выделенные линии на дорогах для общественного транспорта".

На презентации стало окончательно понятно, что иркутские градостроители отказались от идеи агломерации и предлагают развивать Иркутск как город компактный. Однако проектировать инфраструктуру собираются так, чтобы учитывать, например, и жителей посёлка Берёзовый (Маркова), большинство из которых работают в самом Иркутске.

Жителей Академгородка, кстати, не устраивает ежедневный поток транспорта со стороны Берёзового. Представитель ТОСа Академгородка Михаил Васильев заявил, что неплохо бы организовать перехватывающие парковки для жителей посёлка. Чтобы они оставляли там автомобили и дальше двигались на маршрутках. А чтобы замотивировать их ездить на автобусах — разделить потоки общественного и личного транспорта и установить для последнего дополнительные светофоры.

Между тем сами жители Берёзового уже несколько месяцев страдают от новой схемы общественного транспорта. Как рассказала корреспонденту «АиФ в ВС» местная жительница Оксана, если раньше из посёлка можно было попасть в Академгородок напрямую, то теперь путь маршруток лежит через микрорайон Радужный и поездка занимает в три раза больше времени.