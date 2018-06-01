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Перед ЧМ-2018 откроется движение по трассе в обход Твери
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Перед ЧМ-2018 откроется движение по трассе в обход Твери 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В преддверии чемпионата мира по футболу будет открыто автомобильное движение по участку трассы М-10 «Россия» в обход Твери. Торжественная церемония состоится 5 июня. В ней примут участие представители правительства региона и Федерального дорожного агентства.
Стоит отметить, что ранее губернатор Тверской области Игорь Руденя не раз проводил инспекцию строительства. По его словам, работы проводились по всем международным стандартам.
«Для нас самое главное — это обеспечение безопасности дорожного движения. Здесь это выполнено на всех уровнях и в соответствии со всеми международными стандартами», — подчеркнул Руденя.
Напомним, реконструкция участка трассы проходила с 2015 года. За это время строители расширили дорогу до 4, местами до 6 полос, а также оснастили её линиями наружного освещения (в том числе на границах с населёнными пунктами). Также на 164 километре и 173 километре построили автомобильные развязки.
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