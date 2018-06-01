Планы на реконструкцию транспортных развязок в Зеленограде в 2019 году

«В 2019 году намечена глобальная реконструкция дорог на Панфиловском и Центральном проспектах, которые попали под программу „Моя улица“. Также ведётся проектирование автодороги из 14 микрорайона в Алабушево, от туннеля она пройдёт в 14 микрорайон к улицам Новокрюковская и Михайловка» — сообщил заместитель префекта Зеленограда Дмитрий Морозов в эфире радио «Зеленоград Сегодня».

Сейчас на Панфиловском проспекте в районе 15 и 16 микрорайонов, на светофорах, в часы пик движение сильно затруднено. Как сказал Дмитрий Морозов, назрел вопрос глобальной реконструкции этих участков дорог. В 2018 году начато проектирование, в следующем году намечена реализация проекта. Изменится транспортная схема движения, транспортные и пешеходные подходы к трассе. Поменяется пешеходная разметка, разделительные полосы. Въезды в жилые зоны ограничатся и перенесутся.

Автодорога от туннеля под октябрьской железной дорогой сейчас тоже находится на стадии проектирования. Из-за необходимости согласования проекта с Московской областью этот этап затягивается. Туннель разгрузит два путепровода, автомобилисты смогут избежать транзита через центр города с большим количеством светофоров, через Пятницкое шоссе с выездом на Ленинградку. После реконструкции жители получат альтернативный выезд на трассы М10 и М11.