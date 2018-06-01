Новый знак и движение по выделенкам: что ждет автомобилистов во время ЧМ-2018

Новый дорожный знак «Движение автобусов запрещено» появился в России с 1 июня. Он будет действовать до 17 июля в городах проведения чемпионата мира по футболу. Знак установлен в целях соблюдения усиленных мер безопасности. «ВМ» рассказывает, что еще изменится в правилах дорожного движения на время ЧМ-2018.

Движение по выделенным полосам

С 1 июня по 17 июля этого года разрешено движение по выделенным полосам для маршрутных транспортных средств в населенных пунктах, в которых проводятся матчи чемпионата мира, машинам, которые перевозят клиентские группы. Эти группы определяет Министерство транспорта РФ по согласованию с МВД и «Организационным комитетом „Россия-2018“. На эти транспортные средства требуются аккредитационные свидетельства, которые выдает Оргкомитет.

К клиентским группам относятся официальные делегации FIFA, участники спортивных соревнований, персонал FIFA и Оргкомитета „Россия-2018“, представители средств массовой информации и другие участники чемпионата.

Перевод на английский язык

Перед чемпионатом мира основные правила дорожного движения переводятся на иностранные языки, их разместят на информационных плакатах в Москве. Эксперты центра „Движение без опасности“ совместно с сотрудниками ГАИ разработали ряд плакатов-советов, на которых на иностранных языках объясняется, как вести себя на дорогах.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Благодаря принятым мерам гостям и участникам чемпионата мира по футболу будет более комфортно не только на стадионах, но и на дорогах. В городах проведения матчей может быть непредсказуемое количество автомобилей на дорогах. Я думаю, что эти нововведения уместны. Без них многие участники просто не смогут доехать до спортивных площадок. Конечно, в летний период люди чувствуют себя более комфортно на дорогах, потому что многие уезжают в отпуск. Но сейчас, наоборот, машин станет еще больше. Поэтому и москвичам, и жителям крупных городов стоит потерпеть этот месяц, чтобы чемпионат провели в комфортных для всех условиях.

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