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«Надо накрыть фальшфасадом»: на Московском шоссе провалилась плитка
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«Надо накрыть фальшфасадом»: на Московском шоссе провалилась плитка 

63.ru 2 часа назад
Фото: 63.ru
Жители поселка Мехзавод пожаловались на качество брусчатки на пешеходной дорожке. Огромный провал образовался в 1-м квартале, на выезде с дублера на Московское шоссе.
— Интересно, что с ямой сделают? Заделают, закопают или засыплют срезанным асфальтом, как и весь поселок? — недоумевают местные жители. — Успеют ли к началу чемпионата мира? Еще и заботливо поддон положили.
В яму уже начали кидать мусор
Горожане предложили еще один вариант маскировки провала — закрыть его фальшфасадом. Так поступили с заброшенными домами на пересечении Московского и Красноглинского шоссе.
Это не единственный дефект плитки на Московском шоссе, на который обратили внимание местные жители. Сначала под землю ушла плитка в районе развязки Ракитовского и Волжского шоссе. Вину за провал на Силина переложили на знаменитых дорожных червей. Не выдержали потепления дороги и тротуары на пересечении Московского шоссе и Бубнова.
Устранением всех этих недостатков занимается подрядчик реконструкции Московского шоссе по гарантии.
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