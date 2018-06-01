«Надо накрыть фальшфасадом»: на Московском шоссе провалилась плитка

Жители поселка Мехзавод пожаловались на качество брусчатки на пешеходной дорожке. Огромный провал образовался в 1-м квартале, на выезде с дублера на Московское шоссе.

— Интересно, что с ямой сделают? Заделают, закопают или засыплют срезанным асфальтом, как и весь поселок? — недоумевают местные жители. — Успеют ли к началу чемпионата мира? Еще и заботливо поддон положили.

В яму уже начали кидать мусор

Горожане предложили еще один вариант маскировки провала — закрыть его фальшфасадом. Так поступили с заброшенными домами на пересечении Московского и Красноглинского шоссе.

Это не единственный дефект плитки на Московском шоссе, на который обратили внимание местные жители. Сначала под землю ушла плитка в районе развязки Ракитовского и Волжского шоссе. Вину за провал на Силина переложили на знаменитых дорожных червей. Не выдержали потепления дороги и тротуары на пересечении Московского шоссе и Бубнова.

Устранением всех этих недостатков занимается подрядчик реконструкции Московского шоссе по гарантии.