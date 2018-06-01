Правоохранители выясняют причины смерти старпома судна, стоявшего на рейде под Сызранью

В четверг, 31 мая, с танкера, который встал на рейд на Волге под Сызранью, на берег было доставлено тело старшего помощника, сообщает ktv-ray.ru.

ЧП произошло днем в районе нефтяного причала СНПЗ около Кашпира. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи уже не могла помочь 61-летнему мужчине и врачи лишь констатировали его смерть. Известно, что он был жителем Костромской области. На берег тело мужчины доставили сотрудники поисково-спасательного отряда.

На месте ЧП работала оперативно-следственная группа, которая выясняла обстоятельства произошедшего трагического случая. Правоохранители пока не озвучили официальную версию случившегося.