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Правоохранители выясняют причины смерти старпома судна, стоявшего на рейде под Сызранью
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Правоохранители выясняют причины смерти старпома судна, стоявшего на рейде под Сызранью 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: k1news.ru
В четверг, 31 мая, с танкера, который встал на рейд на Волге под Сызранью, на берег было доставлено тело старшего помощника, сообщает ktv-ray.ru.
ЧП произошло днем в районе нефтяного причала СНПЗ около Кашпира. Приехавшая по вызову бригада скорой помощи уже не могла помочь 61-летнему мужчине и врачи лишь констатировали его смерть. Известно, что он был жителем Костромской области. На берег тело мужчины доставили сотрудники поисково-спасательного отряда.
На месте ЧП работала оперативно-следственная группа, которая выясняла обстоятельства произошедшего трагического случая. Правоохранители пока не озвучили официальную версию случившегося.
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