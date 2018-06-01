Француз из Dacia возглавил АВТОВАЗ

Как сообщает пресс-служба АВТОВАЗа, в должность руководителя марки вступил Ив Каракатзанис, уроженец Марселя, который до этого поработал не только на посту президента и генерального директора марки Dacia , но и руководил румынским подразделением Renault . До прихода в автомобильную индустрию француз поработал в компании Hewlett-Packard, которая специализируется на производстве оборудования для печати. Кстати, то, что руководителем крупнейшей российской марки станет именно он, портал Карельские Вести сообщал ещё в апреле.

Ив Каракатзанис родился в 1964 году. Своё инженерное образование он получил в специализированной школе Ecole Centrale de Paris, которая располагается в Шатне-Малабри. Свою карьеру в автомобильной индустрии Ив начал в 1992 году, когда ему предложили должность руководителя проекта по организации логистики. Позже он занимал должность руководителя цеха производственной сборки, департамент окраски, а также возглавил отдел по контролю качества. В 2008 году Ив Каракатзанис возглавил дирекцию логистики Renault Groupe, а также стал старшим вице-президентом по производству и логистики группы в Евразии.

Что касается Николя Мора, который находился на должности руководителя АВТОВАЗа с 15 марта 2016 года, то он продолжит свою карьеру на должности старшего вице-президента Groupe Renault, и эту должность он будет совмещать с должностью заместителя Председателя Совета директоров Общества.

Своё назначение на должность руководителя АВТОВАЗа Ив Каракатзанис прокомментировал следующим образом:

Я горжусь оказанным мне доверием возглавить Группу «АВТОВАЗ» и бренд Lada . Мы с г-ном Мором разделяем одинаковые бизнес подходы в работе — это эффективные процессы, персонал, качество, охрана труда и постоянное развитие. Я осознаю значимость того прогресса, который был достигнут за последние два года, в особенности большой коммерческий успех моделей Lada Vesta Lada Xray . В ближайшие годы АВТОВАЗ продолжит следовать выбранным бизнес направлениям и социальным приоритетам и будет усиливать их. Я полагаюсь на коллектив Компании, надеюсь на его вклад в развитие и успех АВТОВАЗа и бренда Lada внутри Альянса.

Как видно из заявления, новый руководитель не собирается менять политику предшественника.

В прошлом году АВТОВАЗ нарастил продажи в России на 17%, поэтому можно констатировать, что последователь Николя Мора получил в свои руки бизнес, который показывает положительные результаты.

Ранее портал Карельские Вести сообщал, что АВТОВАЗ готовится к запуску Lada Vesta Sport.

По материалам: www.kolesa.ru