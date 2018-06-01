Вновь изменена схема движения общественного транспорта во время ЧМ-2018 в Самаре

Обновленные правила будут действовать с 14 июня по 15 июля. В Самаре вновь утверждены изменения схемы движения. Нововведения касаются автобусов № 34 и 249. Они пойдут по Арцыбушевской, Красноармейской и Самарской. В дни матчей на «Самара Арене» маршруты пролягут через Арцыбушевскую, Толстого, Самарскую. Ранее планировалось, что указанные автобусы будут следовать по Самарской и Венцека. Все изменения вступят в силу с 14 июня по 15 июля. Напомним, что в период мундиаля Самару ждет два варианта передвижения транспорта — повседневный и усиленный, который будет действовать 17, 21, 25, 28 июня, 2 и 7 июля, сообщает администрация г. о. Самара.

Фото: администрация г. о. Самара