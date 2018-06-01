Фото: на парковке в центре Новосибирска поставили четыре копии Бугринского моста

На парковке у домов на проспекте Димитрова, 15 и 17 в центре Новосибирска появилось необычное ограждение в форме арок Бугринского моста. Проезд находится рядом с площадью Кондратюка и буквально в 200 метрах от офиса компании «Сибмост», которая построила третий в границах Новосибирска мост через Обь.

Арки перекинуты между кадками с туей и выполняют роль ограждения по обеим сторонам проезда, который ведёт внутрь дворов и разделяет паркинг на две части.

Автостоянка принадлежит компании «Лидер». Сотрудник, который находился в будке дежурного по парковке, сообщил, что декоративные арки установлены «буквально на днях». При этом творческий замысел владельцев парковки воплощён в жизнь ещё не полностью — у арок должна появиться декоративная подсветка. К конструкциям действительно подведены провода.

«Мосты» на парковке «Лидера» можно отнести к малым скульптурным формам. Подобного рода сооружений в Новосибирске уже немало, и многие из них получают народное признание. Впрочем, даже любовь новосибирцев невсегда спасает их от разрушения. Так, в 2016 году на улице Комсомольской был демонтирован памятник колбасе, установленный около небольшого рынка ещё в 1990-х годах.