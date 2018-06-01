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Новые законы вступают в силу с сегодняшнего дня
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Новые законы вступают в силу с сегодняшнего дня 

Вечерняя Москва 15 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
С 1 июня в России начинают работать новые законы.
В России с 1 июня вступают в силу сразу несколько новых законов. Основные изменения касаются автомобилистов. Так, с 1 июня знак «Шипы» для автомобилей с шипованной резиной становится необязательным. На дорогах по всей стране сегодня появится новая разметка. Синяя показывает направление движения на перекрестках, желтая указывает, где запрещен обгон. А чтобы бороться с пробками на перекрестках, дорожники нарисуют на них так называемую «вафельницу». За выезд на нее водителей ждет штраф тысяча рублей, передает ОТР.
Другие нововведения коснутся и сотовой связи. С сегодняшнего дня операторы будут блокировать абонентов, которые не предоставили свои паспортные данные, например, при покупке сим-карт у частных лиц. Действие такого закона распространяется не только на новые договоры, но и на те, что были заключены ранее.
Еще одно изменение касается продуктов питания. С сегодняшнего дня на них можно увидеть маркировку цветами светофора — зеленым, желтым или красным — в зависимости от уровня содержания соли, сахара и жирных кислот. Проект, инициатором которого выступил Роспотребнадзор, — пилотный. Поэтому маркировать продукты производители могут по собственному желанию. Первым товаром с маркировкой станет мороженое.
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