Я паркуюсь, как чудак: фотоподборка нарушителей, бросающих автомобили на «зебрах» и посреди дороги 

Мы продолжаем еженедельную рубрику «Я паркуюсь, как чудак». Каждую неделю читатели присылают в редакцию снимки автомобилей, брошенных в неположенных местах, а мы собираем из фотографий хит-парад нарушителей. Далеко ходить обычно не приходится — чудаков полно практически на всех ростовских улицах.
Начнем со снимков, сделанных на пересечении улиц Суворова и Пушкинской.
Пересечение Университетского и Суворова
— Я понимаю, что припарковаться в центре особо негде, но не бросать же машины вот так, прямо на тротуаре. А потом жалуемся, что плитка поломанная, — написала автор фотографии.
А это — пересечение Горького и Островского.
Нарушители на улице Горького
— Полно парковочных мест, но будем заезжать через тротуар и стоять на нём же, — негодует читатель.
А это — переход на Соборном–Шаумяна.
Чудак справа
И чудак слева
— По чудаку с каждой стороны, — подписал снимок читатель.
Проспект Семашко, недалеко от здания городской администрации. Тротуар и так довольно узкий и не в лучшем состоянии, но горе-парковщику всё равно.
Тротуар убит окончательно
И еще немного фотографий из центра города.
Чудаки на каждом шагу
Обходите как хотите
Пересечение Чехова–Пушкинской
Нашел удобное местечко
Чудак из Москвы
Из центра переносимся в Левенцовку.
Автомобиль чудака перегородил съезд для колясок
— Улица Жданова, 15. Единственный съезд для инвалида в коляске, живущего в доме, — пишет автор снимка.
Далее на очереди ЗЖМ.
Машина на пешеходном переходе
— Улица 339-й Стрелковой Дивизии. Место, через которое переводят детей с улицы Благодатной в школу и детский сад, — возмущается читатель.
Улица Красноармейская
Проспект Соколова
Припарковался на «зебре»
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