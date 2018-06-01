Я паркуюсь, как чудак: фотоподборка нарушителей, бросающих автомобили на «зебрах» и посреди дороги

Мы продолжаем еженедельную рубрику «Я паркуюсь, как чудак». Каждую неделю читатели присылают в редакцию снимки автомобилей, брошенных в неположенных местах, а мы собираем из фотографий хит-парад нарушителей. Далеко ходить обычно не приходится — чудаков полно практически на всех ростовских улицах.

Начнем со снимков, сделанных на пересечении улиц Суворова и Пушкинской.

Пересечение Университетского и Суворова

— Я понимаю, что припарковаться в центре особо негде, но не бросать же машины вот так, прямо на тротуаре. А потом жалуемся, что плитка поломанная, — написала автор фотографии.

А это — пересечение Горького и Островского.

Нарушители на улице Горького

— Полно парковочных мест, но будем заезжать через тротуар и стоять на нём же, — негодует читатель.

А это — переход на Соборном–Шаумяна.

Чудак справа

И чудак слева

— По чудаку с каждой стороны, — подписал снимок читатель.

Проспект Семашко, недалеко от здания городской администрации. Тротуар и так довольно узкий и не в лучшем состоянии, но горе-парковщику всё равно.

Тротуар убит окончательно

И еще немного фотографий из центра города.

Чудаки на каждом шагу

Обходите как хотите

Пересечение Чехова–Пушкинской

Нашел удобное местечко

Чудак из Москвы

Из центра переносимся в Левенцовку.

Автомобиль чудака перегородил съезд для колясок

— Улица Жданова, 15. Единственный съезд для инвалида в коляске, живущего в доме, — пишет автор снимка.

Далее на очереди ЗЖМ.

Машина на пешеходном переходе

— Улица 339-й Стрелковой Дивизии. Место, через которое переводят детей с улицы Благодатной в школу и детский сад, — возмущается читатель.

Улица Красноармейская

Проспект Соколова

Припарковался на «зебре»

Присылайте фотографии нарушений, свидетелем которых вы стали, на почту редакции, в нашу группу во «ВКонтакте», а также в WhatsApp, Viber или Telegram по номеру +7-918-50-50-161. Телефон службы новостей 303-06-14. Обязательно сопроводите свой снимок кратким комментарием — с местом, датой и по возможности обстоятельствами, при которых вы обнаружили неправильно припаркованный автомобиль.