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Водителям продлят сроки оплаты штрафов со скидкой 50%
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Водителям продлят сроки оплаты штрафов со скидкой 50% 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Правительство России одобрило идею продлять возможность оплаты штрафа с 50-процентной скидкой более, чем на 20 предусмотренных законом дней. Правда, сработает продление только в том случае, если ответственность на себя возьмет Почта России.
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